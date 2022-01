La definizione e la soluzione di: Call To Action. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CTA

Significato/Curiosità : Call To Action

Gianfranco Battisti Ferrovie europee (CER). A ottobre del 2019 ha inoltre aderito alla CEO’s Call to Action, l’appello per uno sviluppo sostenibile lanciato dal network internazionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con call; action; Una cantante come la call as; Un altro nome delle call e selvatiche; Attirano gli sciacall i; L Humphrey, divo di Hollywood, che sposò Lauren Bacall ; Nouvelle action Royaliste; Videogioco Blizzard, cult del genere action RPG; Ha diretto Big Eyes e il live action di Dumbo; Cerca nelle Definizioni