La definizione e la soluzione di: Bosco di certi sempreverdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELCETO

Significato/Curiosità : Bosco di certi sempreverdi

Macchia mediterranea (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) lentisco e altre di minore diffusione. Queste macchie in certi casi possono evolvere verso il climax della foresta mediterranea sempreverde. Macchia bassa

