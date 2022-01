La definizione e la soluzione di: Bordare con ago e filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORLARE

Significato/Curiosità : Bordare con ago e filo

Gigliuccio Il gigliuccio è un punto di ricamo di antica scuola marchigiana, molto usato per Bordare ed ornare soprattutto per lo più di biancheria da letto, la tovaglieria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

