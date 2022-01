La definizione e la soluzione di: Atleti su ghiaccio o su rotelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PATTINATORI

Significato/Curiosità : Atleti su ghiaccio o su rotelle

Pattinaggio artistico a rotelle pattinaggio artistico a rotelle è uno sport individuale, di coppia e di gruppo. Presenta varie analogie con quello sul ghiaccio, anche se la presenza e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con atleti; ghiaccio; rotelle; Il Bolt asso giamaicano dell atleti ca; atleti co e muscoloso; Un ritrovo... di atleti ; Squadra d atleti ; Scivolano sul ghiaccio ; Una casa di ghiaccio ; Una grande massa di ghiaccio galleggiante; ghiaccio a Londra; Certi sono a rotelle ; La poltroncina con le rotelle per i bimbi; Non a posto... con le rotelle ; La poltroncina con rotelle per i bimbi; Cerca nelle Definizioni