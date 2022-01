La definizione e la soluzione di: Atleta... ben pagato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CALCIATORE

Significato/Curiosità : Atleta... ben pagato

Doping sportiva (gara e/o allenamento), sia agonistica che non, da parte di un atleta. II ricorso al doping avviene spesso in vista o in occasione di una competizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con atleta; pagato; Si grida all atleta ; atleta che mira sempre più in alto; L ha ampio l atleta ; Caratterizza l atleta che alterna ottimi e deludenti risultati; La tira... chi fa un lavoro duro e malpagato ; Interesse periodico pagato agli obbligazionisti; Antico compenso pagato per la macinatura del grano o delle olive; Appagato dal pasto; Cerca nelle Definizioni