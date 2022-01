La definizione e la soluzione di: Un arnese da pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIOCINA

Significato/Curiosità : Un arnese da pesca

Bisso (categoria P6706 letta da Wikidata) delle ferite che i pescatori frequentemente si procuravano con gli arnesi da pesca. Fino alla metà del Novecento il bisso veniva ancora raccolto e lavorato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con arnese; pesca; Un arnese simile al badile; arnese agricolo a denti; Un arnese del meccanico; arnese usato per disboscare; Cesta per pesca re; Si pesca no nelle valli di Comacchio; Gancio per la pesca ; Le prime nella pesca ; Cerca nelle Definizioni