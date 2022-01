La definizione e la soluzione di: Fa aggiudicare premi a caso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SORTEGGIO

Significato/Curiosità : Fa aggiudicare premi a caso

Altre definizioni con aggiudicare; premi; caso; Imputare, aggiudicare ; Grande, la popstar statunitense pluripremi ata; Fisico sovietico, premi o Nobel per la pace 75; Alcuni vengono premi ati con gli Oscar; Sean premi o Oscar; Il caso dopo gen. e dat; Il caso tra acc e abl; caso tti per gli attrezzi; Non è il caso di cercarli... allo zoo; Cerca nelle Definizioni