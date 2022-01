La definizione e la soluzione di: Adeguate alla necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATTE

Significato/Curiosità : Adeguate alla necessita

Riprogettazione dei processi aziendali critici che indichino la necessità o l'opportunità di migliorare l'efficacia e l'efficienza di un processo aziendale, dalla necessità di introdurre nuove metodologie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

