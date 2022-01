La definizione e la soluzione di: Vocabolo per indicare una grande quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IOSA

Significato/Curiosità : Vocabolo per indicare una grande quantita

Altre definizioni con vocabolo; indicare; grande; quantità; La forma più antica di un vocabolo ; Lo è un vocabolo che attraverso il suo suono ne evoca il significato; La derivazione linguistica di un vocabolo ; Un vocabolo ... gemello; Un altro titolo per indicare il Papa; Può indicare il motivo..; Si usa per indicare che c è... il timoniere; Un termine sarcastico per indicare il Belpaese; grande macchina tipografica; Rafael __, grande tennista; grande porto e canale dell Inghilterra; Il più grande porto dell Europa; Sono presenti nell aria in quantità minime; quantità da fissare; Si dice di quantità non definita; quantità che aggiunta alla differenza dà il minuendo; Cerca nelle Definizioni