La definizione e la soluzione di: Verbo da panettieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Verbo da panettieri

Glossario dei latinismi della lingua tedesca formazione del nomen agentis in -er come in Bäcker (panettiere) o Richter (giudice) è di origine latina. È da ascrivere alla derivazione in -arius (-ario, -aro ...