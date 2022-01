La definizione e la soluzione di: Sa valutarli il medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINTOMI

Significato/Curiosità : Sa valutarli il medico

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con valutarli; medico; Sa valutarli l'ebanista; Samuel Jones, medico britannico che per primo descrisse la celiachia; Il medico vi fissa le radiografie per osservarle; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico ; Il medico legale che battibecca con Montavano; Cerca nelle Definizioni