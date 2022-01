La definizione e la soluzione di: Uno avanti negli anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANZIANO

Significato/Curiosità : Uno avanti negli anni

avanti! questo, vedi avanti! (2012). Disambiguazione – "avanti" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi avanti (disambigua). avanti! è un quotidiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con avanti; negli; anni; Si mettono avanti per non cadere; Segue l avanti militare; L ha davanti il pianista; Mettere avanti ; Sono uguali negli spartiti; Fu costituita dall unione di Onegli a e Porto Maurizio; Gli oppositori dei Democratici negli Stati Uniti; Fioccano negli interrogatori; Se esplode fa pochi danni ; Una donna sposata da anni ; L autore del romanzo Cent anni di solitudine; Giovanni III, re polacco in lotta contro gli Ottomani; Cerca nelle Definizioni