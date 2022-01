La definizione e la soluzione di: Termina all alba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOTTE

Significato/Curiosità : Termina all alba

alba e Termina con la levata del Sole, il momento nel quale il bordo del disco solare compare sopra l'orizzonte. La durata dell’alba (durata dell’alba astronomica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con termina; alba; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determina te incombenze processuali; Articolo indetermina tivo femminile; I cacciatori li stermina rono nel Nordamerica; Che non termina ; I confini dell alba nia; Inizia all alba ; Si fa chiaro all alba ; Celebre opera lirica di alba n Berg; Cerca nelle Definizioni