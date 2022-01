La definizione e la soluzione di: Si studia prima di attuarlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIANO

Significato/Curiosità : Si studia prima di attuarlo

Aiko, principessa Toshi (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) proposito di uccidere la principessa, nonostante l'assoluta intenzione di non attuarlo. In occasione del suo ottavo compleanno, sono stati rivelati i suoi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con studia; prima; attuarlo; La scienza che studia reazioni e composti; Si studia no per manovrare bene; studia gli effetti del volo sull organismo; studia le leggi dell equilibrio; Finisce prima di Pasqua; Materia prima per mobilifici; Si esegue prima del lavaggio; La Andress prima Bond girl; Cerca nelle Definizioni