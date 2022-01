La definizione e la soluzione di: Lo strato di foglie che si deposita intorno agli alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PACCIAME

Significato/Curiosità : Lo strato di foglie che si deposita intorno agli alberi

Equisetum (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) di sporofilli (foglia modificata che porta gli sporangi, alloggiamento delle spore - i “semi” delle Pteridophyte); ai nodi sono presenti delle foglie; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

