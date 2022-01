La definizione e la soluzione di: lo Stato al quale appartiene l Isola di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CILE

Significato/Curiosità : lo Stato al quale appartiene l Isola di Pasqua

Isola di Pasqua (disambigua). L'Isola di Pasqua (in pasquense Rapa Nui, letteralmente "grande Isola/roccia"; in spagnolo Isla de Pascua) è un'Isola dell'Oceano Pacifico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

