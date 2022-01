La definizione e la soluzione di: La spreca chi s accanisce intorno a un lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENERGIA

Significato/Curiosità : La spreca chi s accanisce intorno a un lavoro

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con spreca; accanisce; intorno; lavoro; Si spreca il fiato a parlargli; Lo spreca il chiacchierone; Non spreca le parole; Così è il tempo spreca to; Così è la sorte che si accanisce ; Lo strato di foglie che si deposita intorno agli alberi; intorno alle macchie; Si fa intorno alla pista; Ha l acqua intorno ; II capolavoro di Elsa Morante; Il lavoro agile, detto all inglese; Gettare le basi di un lavoro ; Un break al lavoro ; Cerca nelle Definizioni