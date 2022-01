La definizione e la soluzione di: Sono elencate in pagella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATERIE

Significato/Curiosità : Sono elencate in pagella

Altre definizioni con sono; elencate; pagella; I grossi camion lo sono della strada; sono quattordici nel sonetto; L Ennio di tante colonne sono re; sono della stessa epoca; Sono elencate in schedina; Sono elencate sulla pagella; Firma la pagella ; Risultano sulla pagella ; Sono elencate sulla pagella ; Sufficiente sulla pagella ; Cerca nelle Definizioni