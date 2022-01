La definizione e la soluzione di: Sono doppie in battelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TL

Significato/Curiosità : Sono doppie in battelli

Classe Ohio (sezione Lista dei battelli) silos. Per quanto riguarda invece i battelli francesi della Classe Le Redoutable e Classe Le Triomphant ed i battelli inglesi della classe Vanguard, questi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

