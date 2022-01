La definizione e la soluzione di: Sono conformi all originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

COPIE

Significato/Curiosità : Sono conformi all originale

Copia conforme all'originale La copia conforme all'originale è un atto o un documento che ne riproduce un altro, solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

