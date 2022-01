La definizione e la soluzione di: Sistemi di reti che usavano gli uccellatori, oggi vietati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARETAI

Uccellagione (categoria Reati contro gli animali) sbattimento di una serie di barattoli che, spaventando gli uccelli, li spingeva verso la rete. Paretaio È un sistema formato da due reti rettangolari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con sistemi; reti; usavano; uccellatori; oggi; vietati; Si ripetono nei sistemi ; In meccanica c'è quella dei sistemi rigidi; sistemi vietati di reti per la caccia agli uccelli; I sistemi ... di cui si filosofeggia; Le basse pareti che separano i cavalli nelle scuderie; reti colo in breve; Gruppo delle Alpi reti che; Nelle pareti e nei muri; Lo usavano ... i duri d’orecchio; Gli antichi lo usavano per un gioco simile ai dadi; Si usavano in passato come sbarramenti aerei; I vichinghi le usavano come armi; L’albero degli uccellatori ; La scuderia di F. 1 oggi detta AlphaTauri; Alloggi ano in caserma; Ebbe l appoggi o di Zhou Enlai; Ebbe l appoggi o di Zhou Enlai; Sistemi vietati di reti per la caccia agli uccelli; Quelli notturni sono vietati ; Sono vietati in curva; vietati ; Cerca nelle Definizioni