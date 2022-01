La definizione e la soluzione di: __ Scrooge: e il protagonista di Canto di Natale, il racconto di Dickens. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EBENEZER

Significato/Curiosità : __ Scrooge: e il protagonista di Canto di Natale, il racconto di Dickens

Canto di Natale Natale, Ballata di Natale o racconto di Natale, è un romanzo breve di genere fantastico del 1843 di Charles Dickens (1812-1870), ed è anche una delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con scrooge; protagonista; canto; natale; racconto; dickens; Il suo Canto ha Ebenezer scrooge come protagonista; L'Uncle scrooge dei fumetti in italiano; L Anouk protagonista del film La virtù sdraiata; Nino generale protagonista del Risorgimento; Il protagonista di un famoso dramma di Lord Byron; Un protagonista della storia cinese; Uccellini dei Passeriformi dal soave canto ; Sono un tipo di canto popolare italiano; canto in onore di Apollo; Il canto ne nel quale viveva Guglielmo Tell; La città natale di Duccio Galimberti; La città natale di Socrate; La città natale di santa Margherita; La città natale di Beethoven; Il pranzo di __ film tratto da un racconto di Karen Blixen; racconto delle gesta di dèi e di eroi; racconto fantastico; È considerato l inventore del racconto poliziesco; L Oliver di dickens ; Il Twist di dickens iniz; Celebre raccolta di dickens ; L’ultimo romanzo completato da dickens ; Cerca nelle Definizioni