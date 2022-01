La definizione e la soluzione di: Scorre nel Punjab. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INDO

Significato/Curiosità : Scorre nel Punjab

Jhelum Poonch, e Scorre nel serbatoio della diga di Mangla nel distretto di Mirpur. Il Jhelum entra nel Punjab nel distretto di Jhelum. Da là, Scorre attraverso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

