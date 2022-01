La definizione e la soluzione di: Rivestimento di legno per pareti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BOISERIE

Significato/Curiosità : Rivestimento di legno per pareti

Facciata ventilata (reindirizzamento da Parete ventilata) principali: Facciata, Rivestimento murale. La facciata ventilata (o parete ventilata) è un particolare tipo di Rivestimento perimetrale delle pareti che prevede ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con rivestimento; legno; pareti; Un rivestimento aureo; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; rivestimento dell'altare; rivestimento per interni, in lana o fibre fra; Bancale in legno per merci; Ha le gambe di legno ; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano; Serve per levigare superfici di legno ; Le basse pareti che separano i cavalli nelle scuderie; Nelle pareti e nei muri; Le corna appese alle pareti dei cacciatori; Hanno quattro pareti ; Cerca nelle Definizioni