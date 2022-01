La definizione e la soluzione di: Ringo : batterista dei Beatles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STARR

Significato/Curiosità : Ringo : batterista dei Beatles

Ringo Starr batterista, cantautore, compositore, attore e pittore britannico. Dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o corista dei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con ringo; batterista; beatles; Noto ringo della musica; Si stringo no ai polsi dei malviventi; Si stringo no con il fazzoletto; Si stringo no per allacciarsi le scarpe; Jan, il batterista dei Deep Purple; Blakey. batterista di jazz; batterista ... a Londra ing; Film in cui Miles Teller interpreta un batterista ; Ieri... per i beatles ; La Rigby di un celebre brano dei beatles ; Storico album dei beatles ; George fra i beatles ;