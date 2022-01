La definizione e la soluzione di: Ricca veste ecclesiastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SAIO ANTITESI

Significato/Curiosità : Ricca veste ecclesiastica

Altre definizioni con ricca; veste; ecclesiastica; Cricca di loschi individui; È ricca di fecola; Una cricca ... di amici; Opera saggistica di ricca rdo Bacchelli; Riveste il biliardo; Riveste la sigaretta; veste in modo impeccabile; La veste a sottana del prete; Una rendita ecclesiastica ; Una giurisdizione ecclesiastica ; Era l'assenso dell'autorità civile ad una disposizione dell'autorità ecclesiastica ; Non ecclesiastica ; Cerca nelle Definizioni