La definizione e la soluzione di: Recipiente per pesciolini.



Soluzione 6 lettere : BARILE

Significato/Curiosità : Recipiente per pesciolini

I pesci rossi di quattro pesciolini rossi che nuotano nella loro brocca, con lo sguardo rivolto verso il curioso che è intento ad osservarli. Il Recipiente è poggiato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

