La definizione e la soluzione di: Quello dell Assunta si svolge il 16 agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Significato/Curiosità : Quello dell Assunta si svolge il 16 agosto

Assunzione di Maria (reindirizzamento da Santa Maria Assunta) Vergine Assunta in cielo viene festeggiata il 14 agosto, giorno in cui si svolge la solenne processione con il Simulacro della Vergine Assunta, donato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

