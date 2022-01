La definizione e la soluzione di: C è quello adesivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NASTRO

Significato/Curiosità : C e quello adesivo

Nastro adesivo adesivo (a volte impropriamente chiamato Scotch) è un nastro di plastica o carta a cui è applicata una sostanza adesiva. Il nastro può essere adesivo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

