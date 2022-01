La definizione e la soluzione di: Quel che tocca a tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORZIONE

Significato/Curiosità : Quel che tocca a tavola

Altre definizioni con quel; tocca; tavola; Max Planck fondò quel la quantistica; È stretto quel lo della canoa; Chi è in quel la di attesa non sa se partirà; I lavori autostradali causano quel lo del traffico; La malattia degli intocca bili; tocca Roma e Tivoli; Può diventare stocca fisso e baccalà; Gli intocca bili indiani; Il sovrano che ricorda la tavola Rotonda; Uva bianca da tavola ; tavola in tre lettere; Si macina a tavola ; Cerca nelle Definizioni