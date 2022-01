La definizione e la soluzione di: Può restare senza risposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIAMATA

Significato/Curiosità : Puo restare senza risposta

La risposta è nelle stelle (film) tutta la collezione. Con questa inaspettata fortuna Luke può mantenere il ranch e Sophia può restare in Carolina del Nord dove gestirà la prestigiosa galleria-museo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Banda da arrestare ; restare di sasso; restare , non andare via; Può restare fermo in volo; Il colpo senza rimbalzo del tennista; Il racconto di Gogol in cui il protagonista si ritrova senza una parte del volto; Respirano senza alcun problema; Erranti, senza patria; risposta incerta; risposta da preveggenti; La risposta ... al dono; Dispetti... in risposta a dispetti;