La definizione e la soluzione di: Il prodigo di una parabola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FIGLIOLO

Significato/Curiosità : Il prodigo di una parabola

parabola del figlio prodigo Parabole di Gesù. La parabola del figlio prodigo è una celebre parabola di Gesù, raccontata solamente nel Vangelo secondo Luca 15,11-32. La parabola viene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con prodigo; parabola; Il prodigo in un dipinto di Giorgio de Chirico; Lo è il vitello nella parabola del figliol prodigo ; prodigo di complimenti, leccapiedi; C è quello di senape in una parabola cristiana; Buon __, parabola ; Le monete d’una parabola di Gesù; Una figura come la parabola in geometria; Cerca nelle Definizioni