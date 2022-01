La definizione e la soluzione di: Preparare per l uso una racchetta da tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCORDARE

Significato/Curiosità : Preparare per l uso una racchetta da tennis

tennistavolo (reindirizzamento da tennis da tavolo) differenti modi di impugnare la racchetta e quindi due diversi stili: Lo stile occidentale consiste nel tenere il manico della racchetta con 3 dita, l'indice sulla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

