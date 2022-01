La definizione e la soluzione di: Il prefisso che moltiplica per mille miliardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TERA

Bilione procedimento: il prefisso (bi-, tri-, quadri-, ecc.) indica la potenza del milione; sostituendo -ardo a -one si moltiplica per mille (103), perciò il bilione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

