La definizione e la soluzione di: Si possono svolgere, ma non avvolgere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEMI

Significato/Curiosità : Si possono svolgere, ma non avvolgere

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con possono; svolgere; avvolgere; Si possono godere dall alto; possono essere roche o squillanti; possono essere di libri o di perle; possono fornire carbone oppure diamanti; svolgere un ruolo; Spiccata capacità a svolgere una certa attività; Si dànno da svolgere ; svolgere un'attività; avvolgere con delle garze mediche; Ricoprire o avvolgere come un tessuto; avvolgere con una striscia di tessuto; Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura; Cerca nelle Definizioni