La definizione e la soluzione di: Il poeta inglese de La regina delle fate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPENSER

Significato/Curiosità : Il poeta inglese de La regina delle fate

La regina delle fate (Purcell) La regina delle fate (1692; Catalogo Purcell numero Z.629) è una semi-opera di Henry Purcell, che si inserisce nel genere di allestimenti tipici della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

