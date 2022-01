La definizione e la soluzione di: Piccola apertura all estremità di un tubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORIFIZIO

Significato/Curiosità : Piccola apertura all estremita di un tubo

Apparato digerente (reindirizzamento da tubo digerente) essenzialmente, un tubo cavo lungo circa 12 metri che attraversa tutto il corpo e le cui estremità si aprono all'esterno. Il tubo comincia con la bocca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con piccola; apertura; estremità; tubo; Lo è una taglia piccola sulle etichette; piccola imbarcazione; piccola menzogna; piccola parte di torta; L apertura posteriore di certe giacche; apertura fatta con l aratro; Un apertura nel viso; Piccola apertura nelle mura dei castelli; L estremità d una radice; Le estremità dell opossum; Le estremità della fune; Quello alle estremità ; Il tubo che congiunge la bocca ai polmoni; Può essere svasata o a tubo ; Detto, in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato; Piccolo tubo per usi medici; Cerca nelle Definizioni