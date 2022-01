La definizione e la soluzione di: Picchiano in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARTELLI

Significato/Curiosità : Picchiano in testa

Massacro del Circeo (categoria Stragi commesse in Italia) Come venne poi appurato, Ghira riuscì a fuggire in Spagna e adottò il falso nome di Massimo testa de Andres, si arruolò nel Tercio (legione straniera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con picchiano; testa; Espressione di protesta ; Si prende perdendo la testa ; In testa alla pagina; Una bestia testa rda; Cerca nelle Definizioni