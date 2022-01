La definizione e la soluzione di: Un piatto noto in tutto il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIZZA

Significato/Curiosità : Un piatto noto in tutto il mondo

Terra piatta scritti dell'umanità. Nella cosmografia mesopotamica il mondo abitato sembra essere un disco piatto circondato dal'oceano e questa concezione influenzò ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con piatto; noto; tutto; mondo; Un piatto di maiale; Un tipico piatto turco a base di carne arrosto; __ e bisi: piatto veneto; Non manca nel piatto di sushi; Keith, noto pianista jazz; José María, noto uomo politico spagnolo; Sono piccoli in un noto romanzo di Meneghello; Grande noto rietà; Lontano... soprattutto da me; Chi ne soffre, si disinteressa di tutto ; È tutto ciò che ci resta degli animali preistorici; Iniziano tutto e bene; Appena venuto al mondo ; Metà del Nuovo mondo ; Penélope, la bella attrice del film Venuto al mondo ; Luciano che canta Balliamo sul mondo ; Cerca nelle Definizioni