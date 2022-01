La definizione e la soluzione di: I pezzi di legno dei caminetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CEPPI

Significato/Curiosità : I pezzi di legno dei caminetti

Alare sollevati dal fondo i ceppi per permettere una migliore ossigenazione e mantenere in posizione la struttura data ai pezzi di legno impedendo che durante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con pezzi; legno; caminetti; Auto vecchie e ormai a pezzi ; pezzi duri di pane; L unione di pezzi durante la lavorazione; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano; Rivestimento di legno per pareti; Bancale in legno per merci; Ha le gambe di legno ; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano; Cerca nelle Definizioni