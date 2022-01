La definizione e la soluzione di: Dà le pensioni ai lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 4 lettere : INPS

Significato/Curiosità : Da le pensioni ai lavoratori

Baby pensioni Con baby pensioni o pensioni baby sono indicate quelle pensioni erogate dallo Stato italiano a lavoratori del settore pubblico che hanno versato i contributi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con pensioni; lavoratori; Sospensioni dei conflitti; È familiare in certe pensioni ; Comprende assale, ruote e sospensioni anteriori di un autoveicolo; E' familiare in certe pensioni ; Riunisce lavoratori metallurgici; Associazioni Cristiane lavoratori Italiani; lavoratori agricoli; Scuole per lavoratori ; Cerca nelle Definizioni