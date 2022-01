La definizione e la soluzione di: La parte alta dell Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SETTENTRIONE

Significato/Curiosità : La parte alta dell Italia

Italia incremento dell'8% rispetto al 2017, che ha raggiunto il numero di 128 milioni di visitatori, il 58,6% dei quali sono stranieri. Il dato registra poi un'alta concentrazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con parte; alta; dell; italia; Fasce che proteggono la parte bassa delle gambe; La sorella di Napoleone Bonaparte che sposò Felice Baciocchi; Non fanno parte del cast; parte del pianoforte; Il nome del filosofo Juvalta ; Esalta re se stesso; Sport ad alta quota; La camera alta del Parlamento; Un meticcio dell e Antille; La dea dell abbondanza; È più scuro dell argento; La capitale dell a Malaysia; Record... italia no; Fan... italia no; Sono un tipo di canto popolare italia no; Il cantautore italia no di Passeggeri distratti; Cerca nelle Definizioni