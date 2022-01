La definizione e la soluzione di: Ospita raccolte d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MUSEO

Significato/Curiosità : Ospita raccolte d arte

Museo d'arte orientale (Torino) - Museo d'arte Orientale è un museo di Torino, inaugurato nel 2008. Ubicato in pieno centro, ha sede nello storico Palazzo Mazzonis e Ospita una delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con ospita; raccolte; arte; ospita no sciami; Poco... ospita le; ospita no solo bestie; ospita il più popolare tra i festival; La zona di Berlino ricca di raccolte d arte; Ospita raccolte d arte; raccolte di rifiuti; raccolte di giornali; Il racconto di Gogol in cui il protagonista si ritrova senza una parte del volto; Si augura buono a chi parte ; La parte alta dell Italia; Fasce che proteggono la parte bassa delle gambe; Cerca nelle Definizioni