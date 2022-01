La definizione e la soluzione di: Ognuno cura il proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTERESSE

Significato/Curiosità : Ognuno cura il proprio

cura pastorale prossimo. Dio, Amore e Trinità, offrì sé stesso perché Ognuno avesse la vita eterna, e ad Ognuno concede la grazia perché nella vita terrena possa realizzarsi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

