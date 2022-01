La definizione e la soluzione di: Non cedevoli al tatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SODI

Significato/Curiosità : Non cedevoli al tatto

Carbone (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) abbastanza lentamente. Può variare a seconda del livello al quale viene estratto: cedevole al tatto, friabile, marrone scuro o nerastro negli strati inferiori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

