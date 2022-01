La definizione e la soluzione di: Dà nome a una frittura di pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARANZA

Significato/Curiosità : Da nome a una frittura di pesce

frittura di paranza frittura di paranza è una frittura di pesce di piccolo taglio diffusa in molte zone d'Italia. Prende il nome dalla paranza, che è una tipica barca da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con nome; frittura; pesce; Altro nome dell addizione; nome di re scandinavi; II nome di Ionesco; Dà nome a un tropico; In mezzo alla frittura ; Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura ; Un noto piatto di frittura giapponese; Kevin tra gli attori del film Un pesce di nome Wanda; Un pesce che si alleva in acque stagnanti; pesce che ri corda un metallo prezioso; pesce simile all anguilla; Cerca nelle Definizioni