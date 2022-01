La definizione e la soluzione di: Nd nelle formule chimiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NEODIMIO

Significato/Curiosità : Nd nelle formule chimiche

Nomenclatura chimica inorganica parte dei casi però per attribuire il nome ai differenti composti con formule chimiche più complesse, si utilizzano regole codificate. Esistono diversi sistemi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con nelle; formule; chimiche; Si pescano nelle valli di Comacchio; Dà un olio che viene venduto nelle farmacie; Le basse pareti che separano i cavalli nelle scuderie; Sono pari nelle esche; L Ar nelle formule ; Il papiro con formule magiche nei sarcofagi egizi; L europio nelle formule ; Il Se nelle formule ; Composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche difterenti; Come un materiale che impedisce reazioni chimiche ; Codice identificativo delle sostanze chimiche ; Sostanze chimiche che tingono; Cerca nelle Definizioni