La definizione e la soluzione di: Nelle camere di certi alberghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRIGOBAR

Significato/Curiosità : Nelle camere di certi alberghi

ESO Hotel astronomi". Non è un albergo commerciale e il pubblico non può prenotare delle camere. La superficie totale è di 10 000 m², con una forma a L di 176 m x 53 m ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con nelle; camere; certi; alberghi; Nd nelle formule chimiche; Si pescano nelle valli di Comacchio; Dà un olio che viene venduto nelle farmacie; Le basse pareti che separano i cavalli nelle scuderie; Un marchio di fotocamere ; Muri che dividono le camere ; La più umile delle camere tte; Le camere d aria che isolano i pavimenti; I primi sono sempre incerti ; Santo in certi casi; Contiene la molla motrice di certi orologi; Riunisce certi coltívatori di viti; Nome di vari alberghi ; Settore di viaggi e alberghi ; Complesso alberghi ero; Fondò una famosa catena di grandi alberghi ; Cerca nelle Definizioni