La definizione e la soluzione di: Un modo di conservare i capperi e le alici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOTTO SALE

Significato/Curiosità : Un modo di conservare i capperi e le alici

Cucina siciliana (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) meno noti sono comunque spesso preparati e annoverati tra le ricette siciliane. Tra questi si citano: alici crude al limone, bruschette alla siciliana

