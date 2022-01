La definizione e la soluzione di: Materia prima per mobilifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEGNO

Significato/Curiosità : Materia prima per mobilifici

Regno delle Due Sicilie lavorazione delle pelli (principalmente per la produzione di guanti e scarpe), la produzione di stoviglie, i mobilifici, le fabbriche di Materiali da costruzione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

